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    • Spor
    • 04.01.2021 Gazete
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    Caulker’a pençesi

    Teknik Direktörü savunmaya takviye istedi. Beşiktaş yönetimi de ’un stoperi 29 yaşındaki Caulker için düğmeye bastı. Caulker, istikrarlı oyunuyla Alanya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu.

    Caulker’a Kartal pençesi
    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Siyah-Beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın golcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetim Alanyaspor'un İngiliz stoperi Steven Caulker'i transfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı. 29 yaşındaki Caulker'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere göre İngiliz stoperi Fenerbahçe'nin de istediği ifade ediliyor.

    Caulker, istikrarlı oyunuyla Alanya'nın başarısında büyük pay sahibi oldu.
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