Caulker’a Kartal pençesi

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şampiyonluk mücadelesi veren, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.ekibin teknik direktörügolcü dışında takıma stoper alınmasını da istemişti. Bunun üzerine harekete geçen yönetimstoperitransfer etmek için hem kulübü hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçme kararı aldı.yaşındakisezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu arada gelen son bilgilere görestoperide istediği ifade ediliyor.istikrarlıoyunuylabaşarısındabüyük pay sahibioldu.