Evinde yaşadığı Galatasaray yenilgisiyle ağır yara alan Trabzonspor dün İstanbul'da Karagümrük'ü 2-1 yenerek moral buldu. 17. dakikada Flavio'nun şutu auta gitti. Aynı dakikada Jimmy'nin şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.



İKİNCİ YARI BAŞLADI, GOL OLDU

İkinci yarının hemen başında Trabzon öne geçti. Sağdan Serkan ortaladı, Nwakaeme ön direkte golü attı: 0-1. 70. dakikada Balkovec'in golüyle Karagümrük skoru eşitledi: 1-1.



TRABZON HIZLI ÇIKIP ÖNE GEÇTİ

81. dakikada hızlı gelişen Trabzon atağında Ekuban rakibinden güzel sıyrılıp topu ağlara yolladı: 1-2. Uzatma dakikalarında Abdülkadir'in şutunu Viviano kurtardı ve maç 2-1 bitti.







TARTIŞILAN OFSAYT BAYRAĞI

Maçın 10. dakikasında Ekuban'ın kafa vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında Nwakaeme kalecinin önünü kapattığı için ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Trabzonspor cephesi bu iptal kararına büyük tepki gösterdi.







ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR

Abdullah Avcı, "İlk yarıyı çöpe attık. Buna rağmen kazanmak güzel. Zamana, oyunu geliştirmeye ve oyuncuya ihtiyacımız var" diye konuştu.



HOSSEİNİ VİTOR HUGO'YU ARATMADI

Sakatlığı bulunan Vitor Hugo'nun yerine 11'de oynayan Hosseini performansıyla alkış aldı. Covid sonrası takıma dönen Abdülkadir Ömür de Karagümrük önünde ikinci yarıda forma şansı buldu.