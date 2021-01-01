Ozan Tufan'a İngiliz ve İspanyol kulüplerinin yakın takibi devam ediyor. Ancak eli güçlü olan Fener yönetimi işi ağırdan alıyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmek istiyor.
ERZURUM'DAN SONRA GÖZTEPE DE CAMPI'NİN PEŞİNDE
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gaston Campi'ye yeni talip. Erzurumspor'dan sonra Göztepe de Arjantinli stoperi devre arasında renklerine katmak istiyor. Bilindiği gibi Campi'nin sezon sonunda Bordo- Mavili kulüple olan sözleşmesi sona eriyor.
KASIMPAŞA'YA ÇİFT FORVETLİ SİSTEM!
Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup ederken 4-4-2 sistemiyle sahada yer almıştı. Teknik patron Erol Bulut'un basına kapalı gerçekleştirilen idmanlarda yine bu çift forvetli sistemi denediği öğrenildi. Ancak Erol Bulut, sistem için kesin kararını Kasımpaşa maçı öncesi verecek.
ABDÜLKADİR GÜÇ DEPOLUYOR
Coronavirüs nedeniyle takımdan uzak Abdülkadir Ömür açık kapatıyor. Yıldız oyuncunun performansı Abdullah Avcı'yı da memnun ediyor.
HOSSEİNİ BELİRSİZLİĞİ
Fırtına'da Hosseni'nin takımdan ayrılıp ayrılmayacağı henüz netleşmedi. Abdullah Avcı'nın bir tek onunla ilgili kararsız durumda olduğu bildirildi
FENERBAHÇE'DE KASIMPAŞA MESAİSİ
Fenerbahçe ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda oyuncuların bir hayli istekli oldukları gözlendi.
GÖKHAN GÖNÜL FORMA SAVAŞI BAŞLATTI!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Gökhan Gönül yeniden formasına kavuşmak istiyor. Yıldız oyuncunun yakın çevresine, "Çok çalışıp yeniden formama kavuşacağım" dediği öğrenildi.
KONTENJAN KRİZİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yönetimle yaptığı görüşmede devre arasında 2 takviye istediğini söyledi. Fakat kontenjan krizi Siyah-Beyazlılar'ın başını ağrıtacağa benziyor. Şu anda TFF'ye bildirilen kadroda 14 yabancı bulunuyor. Hasic'i kiralamayı düşünen yönetim, Yalçın'ın istediği ikinci oyuncuyu almak için Adem Ljajic'i göndermek sorunda kalacak. Fakat Sırp yıldızın bu konuda çok istekli olmaması sıkıntı yaratıyor. Yönetim devre arasında ayrıca sözleşmesi dondurulan Miri, Lens, Douglas ve Boyd'a da takım bulmak için çaba harcayacak.
KARTAL'IN LENS UMUDU
Sezon başından bu yana Beşiktaş'ta kadro dışı olan Jeremain Lens, Hollanda ekibi Feyenoord ile transfer görüşmeleri yapıyor. Siyah-Beyazlılar'ın 2 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Hollandalı futbolcuya bonservisini bedava verebileceğini aktardığı öğrenilirken Feyenoord'un Lens ile maaş pazarlığında olduğu belirtildi.
JOSEF DE SOUZA BELİRSİZLİĞİ
Sakatlığı sebebiyle Sivas maçını kaçıran Josef'in Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağı maç günü netleşecek. Tedavisi ise aralıksız sürüyor.
GÜVEN YİNE 11'DE OLACAK
Sivas maçına ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı Güven Yalçın, Kayseri karşısında büyük ihtimalle ilk 11'de yer alacak. Larin sol kanatta oynayacak.
TERİM'İN CEZASI 4 MAÇA İNDİ
Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezanın 4'e indirildiğini açıkladı. İki maçlık cezasını çeken tecrübeli hoca, Antalya ve Konya maçlarından sonra kulübeye geri dönecek.
FEGHOULİ'YE YOĞUN TERAPİ
Trabzon maçında sakatlanan G.Saray'ın yıldız ismi Feghouli'ye yoğun bir tedavi uygulanıyor. Cezayirli, Konya maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
DORUKHAN İÇİN BETIS İDDİASI
Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan, ayrıca ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'e yeni talip çıktı. İspanyol basınında çıkan iddialara göre Real Betis sezon sonunda milli futbolcuya teklif yapacak. Dorukhan Toköz'ün iyi bir yıllık ücret teklif edilmesi durumunda Real Betis'e gitmeye çok sıcak bakacağı da ifade ediliyor.