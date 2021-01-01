DORUKHAN İÇİN BETIS İDDİASI



Beşiktaş ile yeni sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan, ayrıca ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Dorukhan Toköz'e yeni talip çıktı. İspanyol basınında çıkan iddialara göre Real Betis sezon sonunda milli futbolcuya teklif yapacak. Dorukhan Toköz'ün iyi bir yıllık ücret teklif edilmesi durumunda Real Betis'e gitmeye çok sıcak bakacağı da ifade ediliyor.