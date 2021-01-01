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    • Spor
    • 01.01.2021 Gazete
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    Fırtına li yıldız Pizarro ile temasta

    'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan 'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. , temsilcisi 'te forma giyen 30 yaşındaki li ön libero 'nun peşinde. Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen ilk görüşmede olumlu yanıt aldı.

    Ortaya son aday Pizarro

    Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Gündemine birçok orta saha oyuncusunu alan 'de listeye yeni bir yıldız isim daha eklendi. , temsilcisi 'te forma giyen 30 yaşındaki li ön libero 'nun peşinde.

    Kulübüyle sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Pizarro ile menajerler aracılığıyla temasa geçen ilk görüşmede olumlu yanıt aldı.

    Transfer önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 'da 'da forma giyen yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra bitirici paslarıyla tanınıyor. da onun alınmasında oldukça ısrarcı.

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    Haberler Spor Fırtına Arjantinli yıldız Pizarro ile temasta