Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 31.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    Cimbom'da ruh geri geldi! ’ın başarısının sırrını açıklıyor

    Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen ligin zirvesine çıkan ’da başarının sırrı ‘’ oldu. Bu ruhu geri getiren faktörü ise açıklıyor. Geçen sezon sürekli sahaya 11 yabancıyla çıkan Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

    Ruh geri geldi

    Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen ligin zirvesine çıkan Galatasaray'da başarının sırrı 'Florya Ruhu' oldu. Bu ruhu geri getiren faktörü ise TAKVİM açıklıyor. Geçen sezon sürekli sahaya 11 yabancıyla çıkan Cimbom yıldızlarla dolu kadrosuna rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

    İŞLER BİR ANDA DEĞİŞTİ!


    Bu sezon Arda'nın liderliğinde yerlilerin dümene geçmesi işleri değiştirdi. Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Oğulcan, Okan, Ömer ve Fatih takıma önemli katkı verdi.

    ENERJİYİ YUKARIYA ÇEKTİ


    Yerli futbolcular geçen sezon gollerin yüzde 25'ini atarken, bu sezon yüzde 36'sını kaydetti. Her maçta en az 4-5 yerli yıldızın 11'de yer bulması takımın enerjisini yukarıya çekti.

    TERİM ÇOK İYİ HARMANLADI


    Takımın en çok süre alan iki ismi Taylan ve Emre Kılınç oldu. Terim'in yerli ve yabancıları iyi harmanlaması, krizlere rağmen Aslan'a liderliği getirdi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Cimbom'da ruh geri geldi! Galatasaray’ın başarısının sırrını TAKVİM açıklıyor