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    • Spor
    • 31.12.2020 Gazete
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    Adem Ljajıc’in biletini kesti! Ya gidecek ya da sözleşmesi dondurulacak

    'tan resti. Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic’in menajerini ’a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

    Ljajıc resti!

    Beşiktaş'tan Adem Ljajic resti. Siyah-Beyazlı yönetim, disiplinsiz tavırları sebebiyle teknik heyetin takımda istemediği Sırp futbolcu ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldı. Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağıran yönetim, 29 yaşındaki orta sahaya devre arasında takım bulmasını isteyecek.

    YA GİDECEK YA DA KADRO DIŞI


    Ljajic'le yola devam etmek istemeyen yönetim, Sırp futbolcunun ayrılığı kabul etmemesi durumunda ise oyuncunun lisansını donduracak. Adem- Ljajic kadro dışı bırakılacak.

    EN CİDDİ TALİBİ GENOA


    Beşiktaş'ta yıllık 3.2 milyon Euro kazanan Ljajic'in en ciddi talibi ise İtalyan ekibi Genoa. Siyah-Beyazlılar, 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi için de kolaylık sağlayacak.
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    Haberler Spor Beşiktaş Adem Ljajıc’in biletini kesti! Ya gidecek ya da sözleşmesi dondurulacak