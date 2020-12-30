Gelen bilgilere göre Fenerbahçe yapılan anlaşma sonucunda Alman futbolcuya 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir rakam ödeyecek.

Bu arada bir açıklama yapan Kruse'nin avukatı Sami Dinç, "FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi'ne de taşınmış olan ihtilafın her iki tarafın uzlaşmacı ve iyi niyetli girişimleri neticesinde sulhen çözümlenmiş bulunduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. İhtilafın sonlandırılması için Fenerbahçe Futbol A.Ş. yöneticilerinin gösterdiği özveriye teşekkür ederiz, Fenerbahçe'ye başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.