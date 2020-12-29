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    • Spor
    • 29.12.2020 Gazete
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    ve ’le temasta

    de rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, ’da forma giyen eski futbolcusu ile birlikte ’nden ile temaslara başladı. ’ye dönmeye sıcak bakan Okay’ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi. Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

    İşte Fırtına'nın rotası

    Trabzonspor transferde rotasını belirledi. Önceliğini orta sahaya veren Bordo- Mavililer, Celta Vigo'da forma giyen eski futbolcusu Okay Yokuşlu ile birlikte Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir ile temaslara başladı.

    Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Okay'ın kulübü ile görüşmeler sürerken G.Birliği Berat için 5 milyon Euro istedi.

    Trabzonspor ise bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlıklara hız verdi.

    DİABATE İÇİN NOTER TESPİTİ YAPILDI


    Trabzonspor'da kadro dışı kalan Diabate, izinsiz olarak ülkesine gitti. Bordo-Mavililer, Malili oyuncu için noter tespiti yaptırdı.

    PARMAK VE HÜSEYİN'E TEKLİFLER VAR


    Bu sezon Trabzonspor'da yeteri kadar şans bulamayan Hüseyin Türkmen ile taraftarın eleştirdiği isimlerden Abdülkadir Parmak'a teklifler geldiği belirtiliyor.
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    Haberler Spor Trabzonspor Okay Yokuşlu ve Berat Özdemir’le temasta