Efes’in rakibi Real (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

EMRE AKBABA'YA 3 BRANŞTA 81'İ ALTIN 252 MADALYA İNDİRİMLİ SÖZLEŞME



Cimbom'da Yönetim, yıllık 1.75 milyon Euro alan ve bu maaşında pandemi süreci nedeniyle yüzde 15 indirime giden Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim Akbaba'ya 1 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunacak. Yıldız oyuncunun vereceği cevap merakla bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun teklife hemen cevap vermemesi durumunda ise görüşmeler mayıs ayına sarkacak... Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Emre Akbaba, bu sezon toplamda 11 maçta görev yaptı. Akbaba'nın bu karşılaşmalarda 2 asisti bulunuyor.