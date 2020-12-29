Efes’in rakibi Real (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 17. haftasında bugün saat 20,30'da Real Madrid'i konuk edecek. Geride kalan 16 maçta 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Efes, ligde 9. sırada yer alıyor.
FENER'DEN TRANSFER
HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Öznur Kablo, Ukraynalı oyuncu Alina Iagupova'yı kadrosuna kattı. Iagupova yarım sezonluğuna imza attı.
KARŞIYAKA'DA 14 VAKA
MISLI.COM 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 14'e yükseldi. Testi pozitif çıkan kişilerin diğerleri gibi izolasyona alındığı kaydedildi.
FENER'E 5 MÜJDE
Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'ye 5 müjde birden geldi. Sakatlıkları geçen Mauricio Lemos, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımla çalıştı. Diego Perotti ise antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Novak ve Thiam ise idmana çıkmadı.
İNGİLTERE'DEN MBENZA İDDİASI
Devre arasında kanat bölgesine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe için İngiltere'den flaş bir iddia geldi... Ada basınına göre Sarı-Lacivertliler, Championship ekibi Huddersfield'da forma giyen Isaac Mbenza'yı istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı yıldız bu sezon ligde 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Mbenza 1.88 boyunda ve 24 yaşında.
YİNE AUDİ CUP'TA
Fener önümüzdeki yıl düzenlenecek Audi Cup'a üst üste 2. kez katılacak. Turnuvada Bayern Münih ve Real Madrid'in yanı sıra UD Melilla da olacak. Tarih daha sonra açıklanacak.
YENİ COVİD VAKASI ÇIKMADI
Üst üste 4. Covid vakasının ardından Fener'de tüm takıma 4 gün üst üste test yapıldı. Yapılan açıklamada yeni bir pozitif vaka olmadığı belirtildi.
3 BRANŞTA 81'İ ALTIN 252 MADALYA
Türksporu'nun en büyük destekçisi Turkcell'in ana sponsorluğundaki Türk atletizmi, Türk yüzmesi ve Türk bedensel engelli sporları tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dönemine rağmen başarılı bir yıla imza attı. Üç branşta ay-yıldızlı sporcular 81'i altın, 84'ü gümüş, 87'si bronz toplam 252 madalyaya ulaşırken 2021'de Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları öncesinde hedef yükselttiler. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "TÜRKSPORU'na desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.
FEGHOULİ DÖNEMİYOR FORMA ÖMER BAYRAM'IN
Galatasaray'ın Trabzonspor deplasmanında oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyunu terk eden Sofiane Feghouli'nin 2-3 hafta formasından uzak kalacağı öğrenildi. Trabzon'da Feghouli'nin yerine oyuna girip bir de asist yapan Ömer Bayram'ın Antalya maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.
EMRE AKBABA'YA 3 BRANŞTA 81'İ ALTIN 252 MADALYA İNDİRİMLİ SÖZLEŞME
Cimbom'da Yönetim, yıllık 1.75 milyon Euro alan ve bu maaşında pandemi süreci nedeniyle yüzde 15 indirime giden Emre Akbaba ile 2 yıllık yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetim Akbaba'ya 1 milyon Euro'luk yeni bir teklif sunacak. Yıldız oyuncunun vereceği cevap merakla bekleniyor. Tecrübeli oyuncunun teklife hemen cevap vermemesi durumunda ise görüşmeler mayıs ayına sarkacak... Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Emre Akbaba, bu sezon toplamda 11 maçta görev yaptı. Akbaba'nın bu karşılaşmalarda 2 asisti bulunuyor.
FATİH TERİM'DEN A.DEMİR'E ZİYARET
Florya'da çalışan TFF 1. Lig'in iddialı temsilcisi Adana Demirspor'u Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ziyaret etti.
5 GOL GEÇERLİ… 4 GOL İPTAL KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ!
Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 3-2 yendi. Süper Lig tarihine geçen maçta hakem Cüneyt çakır 4 golü VAR'a daştıktan sonra iptal etti. G.Birliği'nin 3, Kayserispor'un ise attığı 1 gol geçersiz sayıldı. Başkent ekibi Gençlerbirliği elde ettiği galibiyetle puanını 15'e yükseltirken Kayserispor 10 puanda kaldı. Gençler bir sonraki maçta Rize'ye konuk olacak. Kayseri ise evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
KONYASPOR VE RİZESPOR DENGELERİ BOZMADI!
Haftaya aynı puanda giren İttifak Holding Konyaspor ile Çaykur Rize yenişemedi: 1-1. Konyaspor maçın başında Hadziahmetovic ile öne geçti. 65. Dakikada ise Tunay Torun Rizespor'un beraberlik golünü kaydetti. İki takım da puanını 19'a yükseltti.
ANTALYA-HATAY MAÇI YAĞMURA TESLİM
Dün oynanması gereken Antalyaspor- Hatayspor maçı yoğun yağmur nedeniyle ertelendi. Zemini kontrol eden hakem Ramazan Keleş ve yardımcıları maç oynanmasına müsait olmadığına karar verdi. Karşılaşma bugün yine aynı saatte yapılacak.
BURSASPOR SAHASINDA ESKİŞEHİR'İ DEVİRDİ: 2-1
TFF 1. Lig'de play-off kovalayan Bursaspor son sıradaki Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti. 16. dakikada Burak Kapacak'ın golüyle ev sahibi öne geçti. 62'de Cüneyt skoru 2-0 yaptı. 90'da Tolga'nın golü Es-Es'e yetmedi.
LİONEL MESSİ'DEN AYRILIK MESAJI
Messi, "Geleceğime ilişkin net hiçbir şey yok, sezonun bitmesini bekleyeceğim. ABD'de yaşamayı, o ligin ve hayatın tadını çıkarma tecrübesini denemek istediğimi hep söyledim. Ama bu olur olmaz bilmiyorum" dedi.
A.GÜCÜ'NE TRANSFER YASAĞI GETİRİLDİ!
Ankaragücü'ndeki eski futbolcusu Lukasz Szukala'ya olan 800 bin Euro'luk borcu nedeniyle transfer yasağı getirildi… Ankaragücü'nün Zaur Sadaev, Moke, Hector Canteros, İlhan Parlak ve Mehmet Sak'a da borcu bulunuyor.