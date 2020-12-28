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    • 28.12.2020 13:18
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    'dan 'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    Süper Lig'de son haftalarda sergilediği başarılı performans ile zirveye oturan 'da devre arası transfer dönemi için hazırlıklar da sürüyor. Bu doğrultuda düğmeye basan sarı-kırmızılı ekipte ilk transfer gerçekleşti. 'ın da peşinde olduğu yıldız isim kadroya katıldı. İşte Galatasaray'ın anlaştığı o isim ve sözleşme detaylar...

    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    Süper Lig'de zirvenin yeni sahibi Galatasaray, ocak ayının ilk transfer hamlesini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim daha önce transferle ilgili yaptığı açıklamada Ocak ayının hızlı geçeceğini açıklamıştı.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    Fatih Terim, "Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanırız. Başkanımız, yöneticilerimiz, oyuncu izleme ekibi, teknik heyet ve sportif direktör departmanı ile görüşmelerimiz sürüyor. Kafamızda bazı şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in istediği isimlerle görüşmelere başladı ve yıldız futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    İLK TRANSFER AYTAÇ
    Süper Lig'in lideri Galatasaray devre arası transfer dönemine hızlı giriyor. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir görüşme halinde olduğu Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara ve kulübüyle anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın devre arasındaki ilk transferi olacak.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    Galatasaray Aytaç Kara için Kasımpaşa ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek Aytaç için bonservis bedeli ödenmeyecek. Kısa süre içinde Aytaç ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    FATİH TERİM ÇOK İSTEDİ
    Beşiktaş da Aytaç Kara ile yakından ilgilendi ancak oyuncunun tercihi Galatasaray oldu. Aytaç'ın bu tercihinde Fatih Terim'in etkisi olduğu öğrenildi.
    Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı

    BU SEZON 12 MAÇA ÇIKTI
    Bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkan orta saha oyuncusu 12 maçta 2 gol, 2 de asist yapmıştı. Milliyet'in haberine göre Başakşehir ile 2-2 kalan Kasımpaşa'da maçın 43. dakikasında kırmızı kart gören Aytaç Kara takımıyla son maçına çıkmış oldu.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer çalımı! İşte sözleşme detayı