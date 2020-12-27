Galatasaray Trabzon deplasmanında rahat kazandı: 0-2. 6. dakikada Feghouli'nin sert şutu üstten dışarı çıktı. 11'de Djaniny kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu az farkla auta gitti. 25'te Lewis Baker'ın ortasında Vitor Hugo'nun kafasını kaleci Okan mükemmel çıkardı. 44'te Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu Arda Turan tamamladı: 0-1.

VAR'DA İNCELEDİ VE GOLÜ VERDİ



54'te Ömer Bayram Oğulcan'ı topla buluşturdu. Genç golcü, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi: 0-2. 74'te Trabzonspor Afobe ile şansını denedi. Ceza sahasının dışından şutu auta çıktı.

TRABZON DENEDİ AMA BAŞARAMADI



74'te A.Parmak kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 90+4'te Nwakaeme'nin pasında Djaniny kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. G.Saray, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde ilk kez kazandı.