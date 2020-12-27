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    • Spor
    • 27.12.2020 Gazete
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    2020’nin son derbisinde ’u devirdi

    'in 15. haftasında sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşmayı 2-0 Galatasaray kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin golleri ve Oğulcan'dan geldi.

    Zirvede omuzlarda

    Galatasaray Trabzon deplasmanında rahat kazandı: 0-2. 6. dakikada Feghouli'nin sert şutu üstten dışarı çıktı. 11'de Djaniny kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Vuruşu az farkla auta gitti. 25'te Lewis Baker'ın ortasında Vitor Hugo'nun kafasını kaleci Okan mükemmel çıkardı. 44'te Emre Kılınç'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu tamamladı: 0-1.

    VAR'DA İNCELEDİ VE GOLÜ VERDİ


    54'te Oğulcan'ı topla buluşturdu. Genç golcü, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. Pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol kararı verildi: 0-2. 74'te Afobe ile şansını denedi. Ceza sahasının dışından şutu auta çıktı.

    TRABZON DENEDİ AMA BAŞARAMADI


    74'te A.Parmak kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 90+4'te Nwakaeme'nin pasında Djaniny kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. G.Saray, Spor Kompleksi'nde ilk kez kazandı.

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    Haberler Spor Galatasaray 2020’nin son derbisinde Trabzonspor’u devirdi