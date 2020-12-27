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    • Spor
    • 27.12.2020 13:29
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    • 27.12.2020 13:29
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    CANLI | - canlı anlatım izle

    Süper Lig'de 15. haftanın en merak edilen karşılaşmalarından birinde ilk düdük 13.30'da çaldı. Ligin flaş ekiplerinden , evinde bir diğer güçlü takım 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'den yayınlanıyor...

    CANLI | Gaziantep FK - Alanyaspor

    Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
    Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko
    Alanya: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

    GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor CANLI | Gaziantep FK - Alanyaspor canlı anlatım izle