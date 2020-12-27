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    • Spor
    • 27.12.2020 15:57
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    • 27.12.2020 15:57
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    CANLI | spor-Ankaragücü

    'in 15. haftasında spor sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Spors 1'den canlı yayınlanıyor. Ev sahibi Denizlispor, Yalçın Koşukavak ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken MKE Ankaragücü zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    CANLI | Denizlispor-Ankaragücü

    'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında spor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Zorlu müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

    DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER
    Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, , Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer Özdemir, Varela, Aissati, Rodallega

    Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

    DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
    Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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