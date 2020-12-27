CANLI | Denizlispor-Ankaragücü

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Denizlispor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Özgür Yankaya düdük çalıyor. Zorlu müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, Mustafa Yumlu, Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer Özdemir, Varela, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.