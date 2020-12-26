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    • Spor
    • 26.12.2020 Gazete
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    'den her maça farklı ilk 11

    bu sezon sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle hiçbir maçta tam kadro olamadı, her hafta farklı ilk 11’lerle sahaya çıktı...

    Her maça farklı 11
    Sezon başında çok zengin bir kadro kuran 'nin belini sakatlıklar ve hastalıklar büktü. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar ligde oynadığı hiçbir maçta tam kadro olamazken, teknik direktör Erol Bulut her hafta sahaya farklı bir 11 sürmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'de ligde geride kalan 14 haftada 25 kişilik A Takım listesinden 23 oyuncu farklı gerekçelerle en az 1 kere forma giyemedi. Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle özellikle forvet ve kanat rotasyonunda çok büyük sorunlar yaşandı.

    SAMATTA'DAN İYİ HABER VAR
    Çok uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mbwana Samatta'dan iyi haber geldi. Tanzanyalı forvetin pazartesi günü idmanlara başlayacağı ve bir ihtimal maçının da kadrosuna alınacağı öğrenildi.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'den her maça farklı ilk 11