Sezon başında çok zengin bir kadro kuran Fenerbahçe'nin belini sakatlıklar ve hastalıklar büktü. Sarı-Lacivertliler şu ana kadar ligde oynadığı hiçbir maçta tam kadro olamazken, teknik direktör Erol Bulut her hafta sahaya farklı bir 11 sürmek zorunda kaldı. Fenerbahçe'de ligde geride kalan 14 haftada 25 kişilik A Takım listesinden 23 oyuncu farklı gerekçelerle en az 1 kere forma giyemedi. Sakatlık ve hastalıklar nedeniyle özellikle forvet ve kanat rotasyonunda çok büyük sorunlar yaşandı.
SAMATTA'DAN İYİ HABER VAR
Çok uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mbwana Samatta'dan iyi haber geldi. Tanzanyalı forvetin pazartesi günü idmanlara başlayacağı ve bir ihtimal Kasımpaşa maçının da kadrosuna alınacağı öğrenildi.
SAMATTA'DAN İYİ HABER VAR
Çok uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mbwana Samatta'dan iyi haber geldi. Tanzanyalı forvetin pazartesi günü idmanlara başlayacağı ve bir ihtimal Kasımpaşa maçının da kadrosuna alınacağı öğrenildi.