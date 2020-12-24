Sosyal medyada ise o maçta AVAR'da yer alan Barış Şimşek'in, Bahattin Şimşek ile akraba olduğu ve bu nedenle dün oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Çakır'ın tavsiyesini tanımayarak ondan rövanşı almak için böyle bir karara imza attığı iddia edildi.