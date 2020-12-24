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    • 24.12.2020 15:57
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    SON DAKİKA! - Başakşehir maçı hakemi 'le ilgili şok iddia: 'dan rövanşı mı aldı?

    Dün oynanan - Başakşehir maçı sonrası verdiği kararlarla tartışma yaratan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. VAR'daki 'ın tavsiyesi ile Gustavo'nun pozisyonunu izlemeye gelen Bahattin Şimşek, pozisyonu incelemesi rağmen sarı kartı değiştirmedi. Şimşek'in bu kararı sonrası akıllara 2018'de oynanan - Akhisar Süper Kupa Finali geldi. Bu karşılaşmada AVAR olarak görev yapmıştı. Barış Şimşek ile Bahattin Şimşek'in akraba olduğu ve Bahattin Şimşek'in Cüneyt Çakır'dan rövanşı almak için böyle bir karar verdiği iddia edildi.

    Bahattin Şimşek'le ilgili şok iddia: Rövanşı mı aldı?

    Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçına verdiği kararlarla hakem Bahattin Şimşek damgasını vurdu.

    Maçın 12. dakikasında Luis Gustavo, rakibi Hasan Ali Kaldırım'a sert bir müdahalede bulundu ve hakem Şimşek, Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi. Başakşehirli futbolcular kırmızı beklerken, VAR olarak görev yapan Cüneyt Çakır, pozisyonu izlemesi için Bahattin Şimşek tavsiyede bulundu.

    Ancak Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi, pozisyonu incelemesine rağmen verdiği karardan vazgeçmedi ve Gustavo sarı kartla cezalandırıldı.

    Fanatik'in haberine göre spor kamuoyu bu kararı konuşurken sosyal medya bomba bir iddia ile çalkalanıyordu. Fenerbahçe - Başakşehir maçını yöneten Bahattin Şimşek, acaba Cüneyt Çakır'dan rövanş mı almıştı?

    2018 yılının Ağustos ayında Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya gelmişti. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'dı.

    Tecrübeli hakem, maçın 43. dakikasında gole doğru giden sarı kırmızılı futbolcuya Dany'nin faulu sonrasında sarı kart göstermişti.

    Maçın VAR'ı Bülent Yıldırım, AVAR'ı da Barış Şimşek'ti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında Çakır pozisyonu tekrar incelemiş ancak verdiği kararından vazgeçmemişti.

    Sosyal medyada ise o maçta AVAR'da yer alan Barış Şimşek'in, Bahattin Şimşek ile akraba olduğu ve bu nedenle dün oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçında Çakır'ın tavsiyesini tanımayarak ondan rövanşı almak için böyle bir karara imza attığı iddia edildi.

    Ancak Barış Şimşek ile Bahattin Şimşek arasında hiçbir akraba ilişkisi yok. Bahattin Şimşek, eski hakemlerden Selami Şimşek'in oğludur.

    Merkez Hakem Kurulu'nun Bahattin Şimşek'i cesur kararlar verdiği için desteklediği, Şimşek'in de VAR'ın tavsiyelerine rağmen kararlarında ısrarcı olduğu biliniyor.
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    Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe - Başakşehir maçı hakemi Bahattin Şimşek'le ilgili şok iddia: Cüneyt Çakır'dan rövanşı mı aldı?