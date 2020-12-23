



EDIN VISCA VE EPUREANU İYİLEŞTİ

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları geçen Edin Visca ve Alexandru Epureanu, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi halinde bu mücadelede takımdaki yerlerini alabilecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, koronavirüs testi pozitif çıkan ve izolasyon sürecinde olan bir futbolcu da görev alamayacak.

Öte yandan, sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.