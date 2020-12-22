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    • Spor
    • 22.12.2020 Gazete
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    Yönetimin riske girerek aldığı Kamerunlu Aboubakar ’ı uçurdu

    Aboubakar’la uçuyor. Sezon başında uzun süre golcü arayan yönetim eldeki oyuncuları bir bir kaçırınca sakatlık riskini bile bile Kamerunlu yıldızla sözleşme imzaladı. Ancak Aboubakar’la sözleşme yapılırken özel maddeler koyduran Siyah-Beyazlı yönetim böylece kendini sağlama aldı.

    Aboubakar fırtınası

    Kartal Aboubakar'la uçuyor. Sezon başında uzun süre golcü arayan yönetim eldeki oyuncuları bir bir kaçırınca sakatlık riskini bile bile Kamerunlu yıldızla sözleşme imzaladı. Ancak Aboubakar'la sözleşme yapılırken özel maddeler koyduran Siyah-Beyazlı yönetim böylece kendini sağlama aldı.

    UZUN SÜRE SESSİZ KALDI


    Aboubakar'ın sakatlığının yeniden nüksetmesi durumunda sözleşmesinin feshedilmesi bunlardan sadece biriydi. İlk kez Konya maçında oynayan Aboubakar 3 ve 4'üncü haftalarda gol atamadı

    SON 5 MAÇTA GOLLERİ SIRALADI


    Ligin 6. haftasındaki Denizli maçında ilk kez gol atan Kamerunlu Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında ise toplam 7 kez fileleri sarsarak kendini gösterdi

    KRALLIKTA İLK SIRADA


    Formuyla taraftarın aklına 'Gol kralı olabilir mi?' sorusunu sokan Aboubakar, bu şekilde devam ederse krallık için iddialı durumunu koruyacak.
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    Haberler Spor Yönetimin riske girerek aldığı Kamerunlu Aboubakar Kartal’ı uçurdu