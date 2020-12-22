Kartal Aboubakar'la uçuyor. Sezon başında uzun süre golcü arayan yönetim eldeki oyuncuları bir bir kaçırınca sakatlık riskini bile bile Kamerunlu yıldızla sözleşme imzaladı. Ancak Aboubakar'la sözleşme yapılırken özel maddeler koyduran Siyah-Beyazlı yönetim böylece kendini sağlama aldı.