Kartal Aboubakar'la uçuyor. Sezon başında uzun süre golcü arayan yönetim eldeki oyuncuları bir bir kaçırınca sakatlık riskini bile bile Kamerunlu yıldızla sözleşme imzaladı. Ancak Aboubakar'la sözleşme yapılırken özel maddeler koyduran Siyah-Beyazlı yönetim böylece kendini sağlama aldı.
UZUN SÜRE SESSİZ KALDI
Aboubakar'ın sakatlığının yeniden nüksetmesi durumunda sözleşmesinin feshedilmesi bunlardan sadece biriydi. İlk kez Konya maçında oynayan Aboubakar 3 ve 4'üncü haftalarda gol atamadı
SON 5 MAÇTA GOLLERİ SIRALADI
Ligin 6. haftasındaki Denizli maçında ilk kez gol atan Kamerunlu Başakşehir, F.Bahçe, Kasımpaşa, Alanya ve Erzurum maçlarında ise toplam 7 kez fileleri sarsarak kendini gösterdi
KRALLIKTA İLK SIRADA
Formuyla taraftarın aklına 'Gol kralı olabilir mi?' sorusunu sokan Aboubakar, bu şekilde devam ederse krallık için iddialı durumunu koruyacak.