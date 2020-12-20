HAKEMLER DAHA DİKKATLİ OLSUN



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar geldi... Cengiz, "Hakemler formsuz. Onların formsuzlukları bize zarar veriyor. Ben buradan TFF'yi, ki bizim federasyonumuz, uyarıyorum. Lütfen ilgili kurumlarınızı uyarın. Hakemler daha dikkatli olsun" ifadesini kullandı.