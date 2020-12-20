Galatasaray'ın deplasmanda Karagümrük'e 2-1 yenildiği maçın 69. dakikasında oyundan atılan ve tribüne gönderilen teknik direktör Fatih Terim'in başı dertte. Tecrübeli hocayı çok ağır bir cezanın beklediği öne sürülüyor.
AĞIR HAKARETLER SÖZ KONUSU
Oyundan atıldıktan sonra hakeme "Sen ancak bekçi olursun… Sen nasıl hakemsin ulan. Terbiyesiz, ahlaksız" ifadelerini kullanan Terim'in tek ihlali bu değil.
SAHAYA İNMESİ DE YASAK
Maçın bitiminde sahada inen Terim, "İdari tedbire uymama" ihlalini de gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Terim'in 4-8 maç arasında ceza alması bekleniyor.
ASLAN'A ARA YARAMIYOR
Geçtiğimiz haftayı bay geçen G.Saray, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu. Daha önce milli ara dönüşünde Kayseri ile 1-1 berabere kalmıştı.
HAKEMLER DAHA DİKKATLİ OLSUN
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den çarpıcı açıklamalar geldi... Cengiz, "Hakemler formsuz. Onların formsuzlukları bize zarar veriyor. Ben buradan TFF'yi, ki bizim federasyonumuz, uyarıyorum. Lütfen ilgili kurumlarınızı uyarın. Hakemler daha dikkatli olsun" ifadesini kullandı.
PARA CEZASI DA GÜNDEME GELEBİLİR
Terim idari tedbire uymayıp sahaya girdiği için para cezası da söz konusu. Bu ceza 33 bin ile 69 bin TL arasında.