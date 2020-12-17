Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor'da teknik ditrektör Abdullah Avcı'nın kararı doğrultusunda Plaza, Diabate ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Alınan bu kararda oyuncuların performansının etkili olduğu kaydedildi.



Bordo-mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

"BİREYSEL PERFORMANS ANTRENMANLARINA DEVAM EDECEKLER"

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.