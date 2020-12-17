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    • 17.12.2020 19:29
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    ’da Plaza, ile kadro dışı bırakıldı

    Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası’nda Adana Demirspor’a mağlup olarak kupaya veda eden ’da Plaza, ile 'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

    Trabzonspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor'a mağlup olarak kupaya veda eden 'da teknik ditrektör 'nın kararı doğrultusunda Plaza, ile Bilal kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

    Alınan bu kararda oyuncuların performansının etkili olduğu kaydedildi.

    Bordo-mavili kulüpten kadro dışın kalan oyuncularla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

    "BİREYSEL PERFORMANS ANTRENMANLARINA DEVAM EDECEKLER"
    Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kulübümüzde yapılan performans testleri neticesinde belirlenen hedeflere ulaşamadıklarından dolayı takımımızdan ayrı olarak bireysel performans antrenmanlarına devam edeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Spor Trabzonspor’da Plaza, Diabate ile Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı