Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı. Vida, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedekler arasında kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte De Souza ile Atiba'nın yerine ilk 11'de Necip Uysal ile Oğuzhan Özyakup şans buldu.

Son maçlarda ilk 11'deki yerini Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Fabrice N'Sakala da kupa maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

ATAKAN ÜNER İKİNCİ KEZ 11'DE

Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ikinci kez 11'de sahaya çıktı.