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    • 17.12.2020 11:21
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    'de 'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    'nda evinde Karacabey Belediyespor'u zorlansa da 1-0'lık skorla geçmesini başaran , son 16 arasına adını yazdırdı. Maç içerisinde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen teknik direktör 'un ve Pelkas'ı sık sık yanına çağırarak uyarması dikkatlerden kaçmadı.

    Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Fenerbahçe teknilk direktör Erol Bulut'un Mame Thiam ve Pelkas'ı uyarması dikkatlerden kaçmadı.
    Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    Pelkas ve Mame Thiam, bir pozisyon sonrasında verkaç denemiş, Thiam'ın tek pas yapmaması ve Pelkas'a pası göndermesi sonucunda Yunan oyuncu ofsaytta kalmıştı.
    Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    Bu pozisyonun ardından yıldız oyuncu Pelkas da Thiam'a tepki göstermişti.
    Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    İki oyuncunun maç içinde etkisiz kalmaları da dikkatlerden kaçmadı. Pelkas'ın maçın son anlarında kullandığı serbest vuruşta topu kimsenin ulaşamayacağı bir şekilde ortalaması da şaşırttı.
    Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

    Erol Bulut ise maç içinde birçok kez Thiam'ı yanına çağırıp detaylı şekilde uyarılarda bulundu.
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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı