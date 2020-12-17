Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Thiam ve Pelkas'a dikkat çeken uyarı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Fenerbahçe teknilk direktör Erol Bulut'un Mame Thiam ve Pelkas'ı uyarması dikkatlerden kaçmadı.