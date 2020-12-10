UEFA Avrupa Ligi I grubu 6. hafta maçında Sivasspor deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için mutlak 3 puana ihtiyacı var.
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Bloomfield
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)
Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode
Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.
6 PUANLA 3. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden, sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Sivasspor, grupta 6 puanla 3. sırada bulunuyor.
Son hafta maçında 8 puanla ikinci sırada yer alan Maccabi Tel-Aviv'e konuk olacak kırmızı-beyazlı ekip, kritik mücadelede rakibini yenerek gruptan çıkarak son 32 turuna yükselmek istiyor.
MACCABI TEL AVIV - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Maccabi Tel Aviv - Sivasspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.