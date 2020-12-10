



UEFA Avrupa Ligi I grubu 6. hafta maçında Sivasspor deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaşıyor. Sivasspor'un gruptan çıkabilmesi için mutlak 3 puana ihtiyacı var.

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor arasında yapılacak I Grubu 6. hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Martins Svipsts (Letonya)

Maccabi Tel-Aviv: Tenenbaum, Kandil, Hernandez, Tibi, Saborit, Peretz, Golasa, Glazer, Biton, Cohen, Pesic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Claudemir, Fajr, Gradel, Hakan Arslan, Yatabare, Kayode





Sivasspor'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yedek kulübesinde yardımcı antrenör Bülent Albayrak bulunuyor. Çalımbay, karantina süreci devam ettiği için takımla İsrail'e gidemedi. Kırmızı-beyazlılar, gruptaki son maçına Kovid-19 tedavisi süren çok sayıda oyuncusundan yoksun çıkıyor. Sakatlığı bulunan Jorge Felix de bu karşılaşmada forma giyemiyor.