Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı kolları sıvadı. Devre arasında kadro derinliğinin artırılması için tek yetkili olan tecrübeli hoca kulübede alternatifi bol oyuncu olması için harekete geçti. Avcı'nın bunun için scout ekibine talimat verdiği de öğrenildi. Yönetim kurulundan da yetki alan Avcı, ellerindeki bütçe doğrultusunda hareket edecek.

KULÜBE ZENGİNLEŞTİRİLECEK



Sivasspor maçında yedek kulübesinin zayıflığı üzerine değişiklik yapmakta zorlanan Abdullah Avcı devre arasında yerli ve yabancı olmak üzere en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor.

MÜCADELECİ OYUNCU İSTİYOR



Avcı'nın teknik kapasitesi yüksek, pas oyununu oynayabilen ve mücadeleci oyuncuları istediği öğrenildi. Başarılı hoca orta saha ve ofans hattını güçlendirmeyi hedef olarak belirledi.