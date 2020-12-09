TÜRKİYE'DE OYNAMAK ZOR



Milli Takımımız'dan övgü ile bahseden De Boer, "İlk maçı seyircisiz olarak Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. Bu bizim için avantajlı olur. Türkiye'de oynamak her zaman zordur" dedi.