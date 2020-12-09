Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ Letonya ve Cebelitarık ile aynı gruba düşen A Milli Takımımız, rakiplerine korku salıyor. Rakibiz Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, Türkiye'nin en ciddi rakipleri olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'DE OYNAMAK ZOR
Milli Takımımız'dan övgü ile bahseden De Boer, "İlk maçı seyircisiz olarak Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. Bu bizim için avantajlı olur. Türkiye'de oynamak her zaman zordur" dedi.
KALİTELİ GENÇLERİ VAR
De Boer Türkiye'nin kadro kalitesinin de üst seviyede olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, "Türkiye kaliteli gençlere sahip geleneksel bir futbol ülkesi" ifadelerini kullandı.