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    • Spor
    • 09.12.2020 Gazete
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    ’nın hocası De Boer ’den çekiniyor! "Türkiye ile seyircisiz oynayalım"

    Elemeleri’nde , Norveç, ve Cebelitarık ile aynı gruba düşen A , rakiplerine korku salıyor. Rakibiz Hollanda’nın Frank de Boer, ’nin en ciddi rakipleri olduğunu söyledi.

    Türkiye ile seyircisiz oynayalım

    Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ Letonya ve Cebelitarık ile aynı gruba düşen A Milli Takımımız, rakiplerine korku salıyor. Rakibiz Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, Türkiye'nin en ciddi rakipleri olduğunu söyledi.

    TÜRKİYE'DE OYNAMAK ZOR


    Milli     Takımımız'dan övgü ile bahseden De Boer, "İlk maçı seyircisiz olarak Türkiye ile deplasmanda oynamak isterim. Bu bizim için avantajlı olur. Türkiye'de oynamak her zaman zordur" dedi.

    KALİTELİ GENÇLERİ VAR


    De Boer Türkiye'nin kadro kalitesinin de üst seviyede olduğunu söyledi. Hollandalı teknik adam, "Türkiye kaliteli gençlere sahip geleneksel bir futbol ülkesi" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Spor Hollanda’nın hocası De Boer Türkiye’den çekiniyor! "Türkiye ile seyircisiz oynayalım"