Erteleme maçları bugün (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NANDO DE COLO TAKIMA GERİ DÖNDÜ



Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nando de Colo 1 ay süren saka-t lığını atlattı ve takımla çalıştı. De Colo'nun yokluğu fazlasıyla hissedilmiş ve Euroleague'de üst üste yenilgiler alınmıştı.

FALCAO'YU UNUTTURDU



Radamel Falcao'nun bir türlü geçmeyen sakatlığı sonrasında Babel'in de formsuzluğunu fırsat bilip ilk 11'e yerleşen Diagne 3 maçta attığı 5 golle hem teknik ekibin hem de taraftarların güvenini kazanmayı başardı. Diagne'nin performansının ardından Radamel Falcao'nun papucu da dama atıldı! 45 gündür takımla antrenmana çıkamayan ve sadece tedavi olan Kolombiyalı santrforun nasıl bir performansla döneceği de bilinmiyor.

TERİM YÜKLENCEK!



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının haftayı bay geçmesini fırsat bilerek takımına kondisyon yüklemesi yapacak. Fatih Terim, oyuncularının sıkışık fikstüre en diri şekilde girmesini hedefliyor.

FERDİ FORMAYI GARANTİLEDİ



Denizli'de başarılı bir performans sergileyen ve Cisse'ye de harika bir asist yapan Ferdi Kadıoğlu, Yeni Malatyaspor maçında da 11'deki yerini koruyacak. Perotti ve Valencia'nın sakatlıklarının olduğu dönemde Ferdi'nin formu teknik ekibi sevindirdi.

TOLGA CİĞERCİ MORAL BULDU



Sakatlığı geçtikten sonra Denizli maçının son bölümünde şans bulan Tolga Ciğerci 11'de şans bulmayı hedefliyor. Tolga ekstra çalışmalar yapıyor.

MADE İN TRABZON



Geçen hafta sonu Lille'in Monaco'yu 2-1 yendiği maçta takımlarının 2. golünde Burak Yılmaz asisti yaparken Yusuf Yazıcı topu ağlara göndermişti. Bir İngiliz spiker ise, ikilinin işbirliği ile gelen gol için "Made in Trabzon" yorumunu yaptı. İngiliz spikerin anlatımı beğeni topladı.

TRABZON'DA BİRLİKTE FORMA GİYDİLER



Şu an Lille'de oynayan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, 2017 ile 2019 yılları arasında Trabzonspor'da forma giymişti. Bu ikilinin uyumu yeni takımlarına da yansımış durumda.

ZİRVE YARIŞINDAN ASLA KOPMADIK



Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk takımın en kısa zamanda toparlanacağına emin olduğunu söyledi. Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında toplam 7 puan kaybettiklerini söyleyen Okan Buruk,"Futbolda bunlar var. Zirve yarışından asla kopmadık. Sonuna kadar da kovalayacağız. Bu haftadan itibaren takımın yükselişe geçeceğine olan inancım tam. Biz geçen sezonun şampiyonuyuz ve iyi bir takımız. Bunu herkes görecek. Kaybettiğimiz puanları telafi edeceğiz. Futbolcularıma olan inancım her zaman tam" ifadesini kullandı.

EDİN VİSCA'DAN İDDİALARA TEPKİ



Başakşehir'in golcü yıldızı Edin Visca hakkındaki transfer söylentilerine tepki gösterdi. Yıldız oyuncu, "Devre arası başka takıma gideceğim haberleri kesinlikle doğru değil. Burada çok mutlu olduğumu herkes biliyor. Bunları maksatlı çıkarıyorlar" diye konuştu.

ANTALYASPOR'A MÜJDELİ HABER



Antalyaspor'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Serdar Gürler, Hakan Özmert, Doğukan, Bahadır Öztürk, Mert Yılmaz, Jean Armel Drole ve Bünyamin antrenmanlara başladı.

GUSTAVO CAMPANHARO APANDİSİT AMELİYATI OLDU



Kayserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo apandisit ameliyatı oldu. Campanharo, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak ve 4 hafta sonrasında takımındaki yerini alabilecek.

MALATYASPOR'DA DOS SANTOS DEPREMİ



Yeni Malatyapor'da sakatlıkları nedeniyle Wallace Fortuna dos Santos'un 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı, Tetteh'in ise tedbir amaçlı antrenmanlara çıkartılmayacağı açıklandı.

BİZİM ÇOCUKLAR İNANDI



Türkiye'nin Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri önceki gün belli oldu. A Milli Takım futbolcuları Hollanda dahil hiçbir takımdan çekinmediklerini söyledi. Milliler gruptan lider olarak çıkacaklarına inanıyor.

GRUPTAKİ RAKİPLER TAKİP EDİLECEK



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gruptaki rakipleri tek tek mercek altına alacak. Yardımcı hocaları tüm takımların maçlarını izleyecek.

BOSNA HERSEK İDDİASI



Bosna Hersek Futbol Federasyonu'nun Fatih Terim'e Milli Takımları'nın başına geçmesi için teklif yaptığı iddia edildi. Terim'e yapılan teklifte hem Galatasaray'ı hem de Bosna Hersek Milli Takımı'nı aynı anda çalıştırmasının istendiği belirtildi.

HEDEF ÇİFTE TRANSFER



Bonservisi elinde olan kanat-forvet Ahmed Musa ile prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Henry Onyekuru transferinden vazgeçmiş değil. Fatih Terim'in Musa'yı forvette değerlendirebileceği, Onyekuru'ya da sol kanatta şans vererek iki isme de kadroda yer açmayı hedeflediği iddia edildi. Musa'yı bitirme noktasına gelen Galatasaray, Monoca'da kadro dışı kalan Onyekuru için de Fransız ekibiyle temaslarını sürdürüyor.

ETEBO AYRILIK İÇİN KAPILARI KAPATTI

Galatasaraylı Etebo, hakkındaki ayrılık iddialarını yalanladı. Stoke City'den kiralanan Nijeryalı oyuncu, Sarı-Kırmızılı kulüpte söyledi. Devre arasında takımdan ayrılacağına dair çıkan haberleri değerlendiren 25 yaşındaki futbolcu, "Amacım takıma katkı sağlamak" dedi.