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    • 09.12.2020 17:32
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    A , 'ya yönelik ırkçı söylemi kınadı

    A , 'nde 'in Saint-Germain ile yaptığı karşılaşmada dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun 'ya yönelik ırkçı söylemini kınadı. Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur" dedi.

    A , maçta yaşanan ırkçı söylemle ilgili internet sitesinden bir mesaj yayımladı.

    Türkiye'yi 'nde temsil eden İstanbul Başakşehir Kulübünün, 'da ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izlediklerini belirten Güneş, "Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin 'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur." ifadesini kullandı.

    Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini kaydeden Güneş, şu görüşlere yer verdi:

    "Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim."

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    Haberler Spor A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemi kınadı