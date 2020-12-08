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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    Zlatan Burakovic

    Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan , dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı. Ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, Fransa'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı.

    Zlatan Burakovic

    Fransa Ligue 1'de Lille forması ile harikalar yaratan Burak Yılmaz, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic'in rekorunu elinden aldı. Ligde 8 maçtır gol ya da asist üretmeyi başaran 35 yaşındaki Burak, 'da bu başarıya erişen en yaşlı futbolcu oldu. Milli futbolcumuz, daha önce 6 maçla bu rekoru elinde bulunduran Ibrahimovic'i de sollamayı başardı.

    Bu sezon Lille forması ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan , 8 gol ve 4 asistle 12 gole direkt katkı sağlayarak takımımın başarısında da önemli bir pay sahibi oldu. Fransa Ligi'ne damgasını vurdu.

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