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    • Spor
    • 08.12.2020 Gazete
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    ’un hocası : Giderek gelişeceğiz

    'in 11. haftasında  sahasında spor ile 1-1 berabere kaldı. Fırtına'nın golünü 45. dakikada Ekuban kaydederken Sivas'a eşitliği getiren golü 76. dakikada attı. Trabzonspor , 1-1 biten Sivas maçında kaybedilen iki puana rağmen takımının oyunundan memnun kaldığını söyledi.

    Giderek gelişeceğiz

    Trabzonspor , 1-1 biten maçında kaybedilen iki puana rağmen takımının oyunundan memnun kaldığını söyledi.

    Önceki maçlara göre daha olumlu mesajlar verdiklerini söyleyen Avcı, "Ligin en fazla gol yiyen takımından 3 maçta 1 gol yiyen takıma döndük. Gelişerek devam edeceğiz 3. hafta daha doğru organizasyonlar sergileyen bir takımdık.

    Ekuban'ın golü ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Ömür ile girdiğimiz bir pozisyon vardı maçı koparabilirdik. O ana kadar rakibe top vermeyen doğru oynayan bir takımdık. Takım olarak her geçen gün daha iyiye giden bir takımız" ifadelerini kullandı.

    TAKIM OLARAK İYİ YOLDAYIZ
    Zamana     da ihtiyaçları olduğunu söyleyen Avcı, "Takım olarak iyi yoldayız" dedi.

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    Haberler Spor Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı: Giderek gelişeceğiz