Monza Kulübünün üst yöneticisi Adriano Galliani, daha önce yaptığı açıklamada, Monza kulübünün sahibi eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin Balotelli'nin Monza'da oynayacak olmasından büyük heyecan duyduğunu ifade ederken, bunun Balotelli için son şans olduğunu söyledi.

Mario Balotelli, son olarak geçen sezon Birinci Lig Serie A'da mücadele eden Brescia kadrosunda yer almış 19 maçta 5 gol atmıştı. Geçen sezon sonu gelmeden Brescia ile yolları ayrılan Balotelli bir süredir kulüpsüzdü.