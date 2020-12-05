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    • Spor
    • 05.12.2020 13:30
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    • 05.12.2020 13:31
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    - canlı anlatım izle | 11. hafta

    , ’in 11’inci haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu’nda saat 13.30'da başlayan maçın hakemi . Karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

    CANLI | Gençlerbirliği - Alanyaspor

    , 'in 11'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan maçın hakemi . Süper Lig'de 7'nci kez karşılaşan iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

    DEPLASMANDA ÜSTÜN TARAF ALANYASPOR
    Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

    ALANYASPOR'UN DAHA ÇOK GALİBİYETİ VAR
    Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği'nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor'un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

    Aytemiz Alanyaspor'da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun korona virüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇINDA 11'LER
    GENÇLERBİRLİĞİ:     Nordfeldt, Johansson, Arda, Berat, Soner, Stancu, Sio, Zargo, Candeias, Piris, Polomat
    ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Mustafa, Babacar

    GENÇLERBİRLİĞİ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
    Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor canlı anlatım izle | Süper Lig 11. hafta