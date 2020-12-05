İstanbul'da oynadığı maçlarda üst üste Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı deviren Beşiktaş, kritik virajı kayıpsız geçti. Zirve takibine devam etti. Kartal son 3 maçta hem puanları topladı hem de oynadığı iyi futbolla rakiplerine gözdağı verdi.
TARAFTARLARI MEST ETTİ
Beşiktaş 3 maçlık süreçte oyunu ile taraftarları mest ederken, camianın şampiyonluk umutlarını yeşertti. Liderle de puan farkını 4'e indirdi.
ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ
Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Sergen Yalçın ise, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. "Çok daha erken koparmamız gereken bir maçtı. Daha fazla gol bulabilirdik. Daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
ABOUBAKAR SERİYE BAĞLADI
Kasımpaşa karşısında Beşiktaş'ın 3. golünü kaydeden Aboubakar, gol atma serisini 3 maça çıkardı. Üstü üste oynanan Başakşehir, Fenerbahçe (2) ve Kasımpaşa maçlarında rakip fileleri sarsan Kamerunlu futbolcu, 3 yıl sonra üst üste 3 maçta gol sevinci yaşamayı başardı.
HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak 21. dakikada Brecka'nın eline çarpan topta Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek ise VAR ile girdiği diyalog sonrası 'devam' kararı verdi. Bu karara Beşiktaşlı futbolcular sahada Siyah- Beyazlı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yoğun tepki verdi. 55'te ise Kasımpaşalı Hadergjonaj, N'Koudou'ya sert faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kasımpaşalılar bu karta uzun süre itiraz etse de hakem Bahattin Şimşek kararını değiştirmedi.
UTKU KALEYİ BIRAKMADI
Ersin Destanoğlu'nun cezası sebebiyle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Utku, Kasımpaşa maçında da 11'de yer aldı. Ersin ise dünkü maçta kulübedeydi.
LARİN'İN YERİNE N'KOUDOU
Beşiktaş'ta cezalı olan Larin'in yerine Kasımpaşa karşısında N'Koudou sol kanatta forma giydi. Josef'in yerine ise Dorukhan görev yaptı.
İLK KEZ 3'TE 3 YAPTI
Kasımpaşa'yı 3 golle geçen Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez üst üste 3 maç kazandı. Kartal, puanını da 19'a çıkamayı başardı.
KARTAL'DAN GEÇMİŞE VEFA
Vodafone Park'a kurduğu led ekranlarda taraftarlarının görüntüsünü maç esnasında yayınlamaya karar veren Beşiktaş yönetimi, ilk denemeyi dün yaptı. Dün statta hayatını kaybeden kurucular ve taraftarlarla birlikte 2016'da Vodafone Park'ın yakınında yaşanan terör saldırısı sonucu şehit düşenlerin fotoğrafları ekranlarda yayınlandı.
ROSİER'E TAM NOT
Beşiktaş'ın sağ beki Rosier, Kasımpaşa maçında takımın en iyilerindendi. Rosier 1 de asist yaptı.