HAKEMDEN İKİ TARTIŞMALI KARAR



Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta iki pozisyon çok konuşuldu. İlk olarak 21. dakikada Brecka'nın eline çarpan topta Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek ise VAR ile girdiği diyalog sonrası 'devam' kararı verdi. Bu karara Beşiktaşlı futbolcular sahada Siyah- Beyazlı taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yoğun tepki verdi. 55'te ise Kasımpaşalı Hadergjonaj, N'Koudou'ya sert faulü sonrası direkt kırmızı kart gördü. Kasımpaşalılar bu karta uzun süre itiraz etse de hakem Bahattin Şimşek kararını değiştirmedi.