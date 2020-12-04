Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 04.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    yönetimi 'nn maaşına devre arası iyileştirme yapacak

    Taraftarların ‘’ diye seslendiği ’ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 yapacak. Yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.

    Taylan'a yüzde 100 zam

    Taraftarların '' diye seslendiği 'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 yapacak.

    TAYLAN HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI


    Galatasaray'da     son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.

    YÖNETİM FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜ
    Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Galatasaray yönetimi Taylan Antalyalı'nn maaşına devre arası iyileştirme yapacak