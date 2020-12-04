Taraftarların 'Cesur Yürek' diye seslendiği Taylan Antalyalı'ya devre arasında yönetimden jest geliyor. Yönetim genç yıldızın maaşına yüzde 100 zam yapacak.

TAYLAN HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI



Galatasaray'da son dönemde ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan genç yıldız yıllık 2.2 milyon lira kazanıyor. Yönetim, Taylan Antalyalı'nın maaşına devre arasında iyileştirme yapacak.

YÖNETİM FATİH TERİM'LE DE GÖRÜŞTÜ

Sarı-kırmızılı Yönetimin Taylan Antalyalı'ya yüzde 100 zam yapacak ve yıllık maaşını 4.4 milyon liraya yükseltecek. Yönetimin, Teknik Direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmeden sonra böyle bir karar aldığı öğrenildi.