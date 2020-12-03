Beşiktaş Sergen Yalçın'la bir başka. Geçtiğimiz sezonun 20. haftasında göreve gelen başarılı hoca o sezonu 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile bitirdi. Yalçın bu sezon ise 1 maçı eksik olmasına rağmen 16 puanla ligin 4. sırasında bulunuyor. Yalçın, bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.