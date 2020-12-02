



Abdullah Avcı'nın gelişiyle önemli bir çıkış yakalayan Trabzonspor bir yandan da ara transfer çalışmalarına başladı. Afobe ve Djaniny'den şu ana kadar beklediği verimi alamayan Bordo-Mavililer'de ilk hedefin forvet takviyesi olduğu öğrenildi. Yönetim sezon başında da listesinde olan Marko Livaja'yı yeniden gündemine aldı.