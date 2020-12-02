Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı kabul etti. Erdoğan, 23 yaşındaki Emre Sakçı'yı gösterdiği üstün başarı sebebiyle kutladı. Dün Beşpete'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Emre Sakçı ile birlikte hazır bulundu. Milli yüzücümüz Emre Sakçı, geçtiğimiz kasım ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 ve 100 metre kurbağalamada Avrupa rekoru kırarak ülkemizi gururlandırmayı başarmıştı.
BAŞKAN'DAN SAKÇI'YA KUTLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabulde milli yüzücü Emre Sakçı'yı elde ettiği başarılardan ötürü kutladı.
BAŞKAN'DAN SAKÇI'YA KUTLAMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabulde milli yüzücü Emre Sakçı'yı elde ettiği başarılardan ötürü kutladı.