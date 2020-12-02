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    • Spor
    • 02.12.2020 Gazete
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    Başkan rekortmeni kabul etti

    Başkan , ’nde Avrupa rekorları kıran Emre Sakçı’yı 'nde kabul etti.

    Başkan rekortmeni kabul etti
    Başkan , Uluslararası Yüzme Ligi'nde Avrupa rekorları kıran milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı kabul etti. Erdoğan, 23 yaşındaki Emre Sakçı'yı gösterdiği üstün başarı sebebiyle kutladı. Dün Beşpete'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen kabulde, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Emre Sakçı ile birlikte hazır bulundu. müz Emre Sakçı, geçtiğimiz kasım ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde erkekler 50 ve 100 metre kurbağalamada Avrupa rekoru kırarak ülkemizi gururlandırmayı başarmıştı.

    BAŞKAN'DAN SAKÇI'YA KUTLAMA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleşen kabulde milli yüzücü Emre Sakçı'yı elde ettiği başarılardan ötürü kutladı.
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    Haberler Spor Başkan Recep Tayyip Erdoğan rekortmeni kabul etti