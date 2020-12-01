Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.12.2020 Gazete
    ABONE OL

    taraftarı eski yıldızı Alexander Sörloth'ü çağırıyor! Dön gel kral!

    Leipzig'in Arminia’yı 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Sörloth, ’da eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Alman taraftarlar ve medyası Sörloth’a verilen paraları sorgularken, Bordo-Mavili taraftarlar eski yıldızına sahip çıktı.

    Dön gel kral!

    Leipzig'in Arminia'yı 2-1 yendiği maçta penaltı kaçıran Sörloth, Almanya'da eleştirilerin odağındaki isim haline geldi. Alman taraftarlar ve medyası Sörloth'a verilen paraları sorgularken, Bordo-Mavili taraftarlar eski yıldızına sahip çıktı.

    SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ
    Kaçan penaltı sonrası takım arkadaşlarının teselli etmediği oyuncuya destek mesajları yağdıran Bordo-Mavililer, "Seni çok seviyoruz. Dön gel, yine burada kral ol" mesajları attı.

    10 MAÇTA GOLÜ BULUNMUYOR


    Sörloth, taraftarların mesajlarına bile cevap vermezken, Norveç basını da oyuncunun moral desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. 20 milyon Euro'ya alınan Sörloth'un 10 maçta golü yok.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Trabzonspor taraftarı eski yıldızı Alexander Sörloth'ü çağırıyor! Dön gel kral!