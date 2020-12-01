Kasımpaşa’da neler oluyor!

Kasımpaşa'da sular bir türlü durulmuyor. Sezona Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile başlayan Kasımpaşa, tecrübeli teknik adamla başarılı sonuçlar aldı.

Son olarak Trabzonspor'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiler ancak Altıparmak ile yollar ayrıldı. Sonrasında göreve gelen İrfan Buz sadece 13 gün takımın başında kaldı. Bu kez Fuat Çapa Kasımpaşa'ya imza attı.

CEO Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. İddialara göre yönetim, teknik direktörlerin kararlarına çok müdahalede bulunuyor. Sonucunda ayrılıklar gerçekleşiyor.

KASIMPAŞA'NIN SON İKİ SEZONDA HOCALARI

Kemal Özdeş (2019-20)

Tayfur Havutçu (2019-20)

Fuat Çapa (2019-20)

M. Altıparmak (2020-21)

İrfan Buz (2020-21)

Fuat Çapa (2020-21)