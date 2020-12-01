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    • Spor
    • 01.12.2020 Gazete
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    ’da neler oluyor!

    Sürekli hoca değiştiren temsilcisinde yönetimin saha içersine çok karıştığı iddia ediliyor. ’da son olarak tecrübeli hoca 13 gün görevde kaldı.

    Kasımpaşa’da neler oluyor!

    Kasımpaşa'da sular bir türlü durulmuyor. Sezona Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile başlayan , tecrübeli teknik adamla başarılı sonuçlar aldı.

    Son olarak 'u deplasmanda 4-3 mağlup ettiler ancak Altıparmak ile yollar ayrıldı. Sonrasında göreve gelen sadece 13 gün takımın başında kaldı. Bu kez Kasımpaşa'ya imza attı.

    CEO Serkan Reçber'le de yollar ayrıldı. İddialara göre yönetim, kararlarına çok müdahalede bulunuyor. Sonucunda ayrılıklar gerçekleşiyor.

    KASIMPAŞA'NIN SON İKİ SEZONDA HOCALARI
    Kemal Özdeş (2019-20)
    Tayfur Havutçu (2019-20)
    Fuat Çapa (2019-20)
    M. Altıparmak (2020-21)
    İrfan Buz (2020-21)
    Fuat Çapa (2020-21)

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