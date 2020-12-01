Falcao Hatay’a karşı da zor!

Galatasaray'da Radamel Falcao sıkıntısı. Sarı-Kırmızılı takımda en çok kazanan futbolculardan olan Kolombiyalı yıldız golcünün sakatlığı beklenenden uzun sürdü. Tecrübeli golcünün Hatayspor ile oynanacak Süper Lig maçına yetişmesinin de oldukça zor olduğu bildirildi. Fatih Terim golcü oyuncunun durumuyla ilgili sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde.

MUSLERA ÇOK SIKI HAZIRLANIYOR

Sakatlığı geçen ve bireysel idmanlara başlayan Fernando Muslera hırs küpü. Uruguaylı kaleci dün idman görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.