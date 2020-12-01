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    • Spor
    • 01.12.2020 Gazete
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    Falcao Hatay’a karşı da zor!

    'da sıkıntısı. Sarı-Kırmızılı takımda en çok kazanan futbolculardan olan Kolombiyalı yıldız golcünün sakatlığı beklenenden uzun sürdü. Tecrübeli golcünün Hatayspor ile oynanacak maçına yetişmesinin de oldukça zor olduğu bildirildi. golcü oyuncunun durumuyla ilgili sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde.

    Falcao Hatay’a karşı da zor!

    Galatasaray'da sıkıntısı. Sarı-Kırmızılı takımda en çok kazanan futbolculardan olan Kolombiyalı yıldız golcünün sakatlığı beklenenden uzun sürdü. Tecrübeli golcünün Hatayspor ile oynanacak maçına yetişmesinin de oldukça zor olduğu bildirildi. golcü oyuncunun durumuyla ilgili sağlık ekibiyle sürekli iletişim halinde.

    MUSLERA ÇOK SIKI HAZIRLANIYOR
    Sakatlığı geçen ve bireysel idmanlara başlayan hırs küpü. Uruguaylı kaleci dün idman görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

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    Haberler Spor Falcao Hatay’a karşı da zor!