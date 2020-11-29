Cimbom şov yaptı... Sarı-Kırmızılılar zorlu Rize deplasmanında 4-0 kazandı. 24. dakikada Oğulcan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü. Ardından Diagne'nin kafasını ve Oğulcan'ın sert şutunu Gökhan Akkan kurtardı. 44. dakikada Galatasaray penaltı kazandı.
DIAGNE FIRSATI KAÇIRMADI
Topun gerisine geçen Mbaye Diagne skoru 1-0 yaptı. 52'de Cimbom farkı ikiye çıkardı. Diagne, Emre Akbaba'dan seken topu yakın mesafeden ağlara yolladı: 0-2.
BOLDRIN KIRMIZI GÖRDÜ
77. dakikada Boldrin ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı ve Rizespor 10 kişi kaldı. 2 dakika sonra yine sahneye Diagne çıktı ve çok şık bir golle farkı 3'e çıkardı: 0-3.
TAYLAN'DAN HARİKA FÜZE
85. dakikada Sekidika'nın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 86. dakikada Taylan ceza sahası dışından harika bir golle skoru 4-0 yaptı. Karşılaşma da bu şekilde tamamlandı.
ATTIĞI SON 15 GOLÜN 9'U PENALTIDAN!
Dün ağları üç kez sarsan Diagne ligde son 15 golün 9'unu penaltıdan kaydetti. Senegalli forvet, Rize'de çıktığı 3 maçta 6. golünü atmayı da başardı.
DIAGNE FIRSATI KAÇIRMADI
Topun gerisine geçen Mbaye Diagne skoru 1-0 yaptı. 52'de Cimbom farkı ikiye çıkardı. Diagne, Emre Akbaba'dan seken topu yakın mesafeden ağlara yolladı: 0-2.
BOLDRIN KIRMIZI GÖRDÜ
77. dakikada Boldrin ikinci sarı kartını görüp oyundan atıldı ve Rizespor 10 kişi kaldı. 2 dakika sonra yine sahneye Diagne çıktı ve çok şık bir golle farkı 3'e çıkardı: 0-3.
TAYLAN'DAN HARİKA FÜZE
85. dakikada Sekidika'nın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi. 86. dakikada Taylan ceza sahası dışından harika bir golle skoru 4-0 yaptı. Karşılaşma da bu şekilde tamamlandı.
ATTIĞI SON 15 GOLÜN 9'U PENALTIDAN!
Dün ağları üç kez sarsan Diagne ligde son 15 golün 9'unu penaltıdan kaydetti. Senegalli forvet, Rize'de çıktığı 3 maçta 6. golünü atmayı da başardı.