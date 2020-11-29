Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşitaş derbisinde daha ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada birbirlerine göndermelerde bulundu.
Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine gönderme gelmiş yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de ezeli rakibine cevap vermekte gecikmemişti.
Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.
"ALGI DEĞİL OLGU"
Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Algı değil olgu. @Fenerbahce 😏 pic.twitter.com/hcvTRoVFYJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020