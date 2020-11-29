Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.11.2020 21:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.11.2020 21:43
    ABONE OL

    Dev derbinin ardından 'tan 'ye olay gönderme: Algı değil olgu

    'in 10. haftasında deplasmanda 'yi 4-3 mağlup etti. 15 yıllık serinin bozulduğu derbinin ardından Beşiktaş olay bir göndermede bulundu. Siyah-beyazlıların Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Algı değil olgu" ifadeleri kullanılarak Fenerbahçe hedef alındı.



    Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşitaş derbisinde daha ilk düdük çalmadan taraflar sosyal medyada birbirlerine göndermelerde bulundu.



    Beşiktaş'tan derbi öncesi rakibine gönderme gelmiş yapılan paylaşımda, "Video yükleme süresini uzatabilir misiniz? Twitter... Fenerbahçe derbilerinde verilmeyen penaltılarımızın videosunu yükleyemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



    Fenerbahçe'de ezeli rakibine cevap vermekte gecikmemişti.

    Sarı-lacivertliler yaptığı paylaşımda, "Algı" ifadelerini kullanmıştı.

    "ALGI DEĞİL OLGU"
    Beşiktaş 4-3 kazandıkları karşılaşmanın ardından bir paylaşımda daha bulundu. Siyah-beyazlılar gönderisine "Algı değil olgu" ifadelerini yazdı.

    İŞTE O PAYLAŞIM:
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Dev derbinin ardından Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme: Algı değil olgu