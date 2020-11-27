Maradona’nın ölümüyle ilgili flaş iddia! Efsane futbolcu doktor kurbanı mı?

O ŞİMDİ TANRI'NIN ELİNDE

İngiliz gazeteleri Maradona'nın ölüm haberini 1986 Dünya Kupası'nda ikonik hale gelen 'Tanrının eli' üzerinden görerek 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Aynı başlıkla çıkan 4 gazete de Maradona'nın 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde elle attığı gol fotoğrafını kullandı. Daily Star Gazetesi'nin attığı "En çok ihtiyacımız olduğunda VAR neredeydi" başlığı ise dikkat çekiciydi. İngiliz gazetelere sosyal medyadan tepki geldi.