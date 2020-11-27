BU FIRSATI GERİ ÇEVİRMEYELİM

Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "9 haftada çok puan kaybı yaşadık. Bunları telafi etmemiz için önümüzde müthiş bir fırsat var. Bu fırsatı geri çevirmemeliyiz" dedi.