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    • Spor
    • 26.11.2020 Gazete
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    Fener sağdan vuracak baskın yapacak! İşte Fenerbahçe maçındaki aklı oyunları

    Zirve yarışında büyük önem veren derbiye hem Kanarya hem de zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. , Rıdvan ve Larin’in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas’ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.

    Fener sağdan vuracak Kartal baskın yapacak

    Zirve yarışında büyük önem veren derbiye hem Kanarya hem de Kartal zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rıdvan ve Larin'in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas'ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.

    SON BÖLÜME KADAR KONTROL
    Bulut, Beşiktaş'ın son yarım saatte oyundan düşmesi ve kulübe avantajını da göz önüne alıp kontrollü bir futbol üzerinde duruyor. Hedef, maçı en kötü ihtimal 50-60 dakika geri düşmeden sürdürüp son bölümde işi bitirmek.

    HAZIRLIKSIZ YAKALAYACAKLAR
    Beşiktaş cephesinde ise 2 ana konu üzerinde duruluyor. Sergen Yalçın ilk olarak futbolcularına 3. bölgede pres emri verdi. Tecrübeli hoca, kapılacak toplarla Fenerbahçe'yi hücuma çıkarken hazırlıksız yakalamayı düşünüyor.

    DURAN TOPLAR ANAHTAR NOKTA


    Yalçın duran toplara da büyük önem veriyor. Başarılı hoca, rakibin büyük silahı olan korner ve serbest vuruşlara özel önlem alacak. Yalçın ayrıca hava topu üstünlüğünü kullanarak duran toptan gol bulmayı da hedefliyor.
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    Haberler Spor Fener sağdan vuracak Kartal baskın yapacak! İşte Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki aklı oyunları