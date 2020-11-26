Zirve yarışında büyük önem veren derbiye hem Kanarya hem de Kartal zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Rıdvan ve Larin'in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas'ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.