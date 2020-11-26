Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe maçı öncesinde takımının antrenmanını takip etti. Futbolcularla tek tek görüşen Çebi oyuncularından galibiyet sözü aldı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra genel sekreter Ahmet Mesut Urgancılar ve yönetim kurulu üyesi Berkan Gocay'ın da takip ettiği öğrenildi. Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da kısa süre görüştü.

İKİ YILDIZ GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta coronavirüsü yenen iki yıldız Oğuzhan ve N'Sakala dün takımla çalışmalara başladı. Dorukhan, Oğuzhan için "Koronayı da yedi geldi" dedi.