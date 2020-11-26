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    • Spor
    • 26.11.2020 Gazete
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    Başkan ’den moral ziyareti

    Başkanı , F.Bahçe maçı öncesinde takımının antrenmanını takip etti. Futbolcularla tek tek görüşen Çebi oyuncularından galibiyet sözü aldı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yanı sıra genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi ’ın da takip ettiği öğrenildi. Çebi, ’la da kısa süre görüştü.

    Başkan Çebi’den moral ziyareti

    Başkanı , F.Bahçe maçı öncesinde takımının antrenmanını takip etti. Futbolcularla tek tek görüşen Çebi oyuncularından galibiyet sözü aldı. Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi 'ın da takip ettiği öğrenildi. Çebi, 'la da kısa süre görüştü.

    İKİ YILDIZ GERİ DÖNDÜ
    Beşiktaş'ta coronavirüsü yenen iki yıldız Oğuzhan ve N'Sakala dün takımla çalışmalara başladı. Dorukhan, Oğuzhan için "Koronayı da yedi geldi" dedi.

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    Haberler Spor Başkan Ahmet Nur Çebi’den moral ziyareti