Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? FB – Sivas Bld. maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor olacak. 2. Lig ekiplerinden olan Sivas Belediyespor bu karşılaşmada sürpriz arayacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Maçla ilgili detaylı bilgiler haberimizde…
FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bu akşam Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI!
19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR
21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR
25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA
13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR
17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR
19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR
21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR
26 KASIM 2020 PERŞEMBE
13:00 BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR
15:00 KASIMPAŞA - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK
19:00 İH KONYASPOR - MANİSA FK
21:00 GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR