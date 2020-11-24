Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? FB – Sivas Bld. maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor olacak. 2. Lig ekiplerinden olan Sivas Belediyespor bu karşılaşmada sürpriz arayacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Maçla ilgili detaylı bilgiler haberimizde…