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    • 24.11.2020 17:31
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    Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? FB – Sivas Bld. maçı saat kaçta?

    Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin macerası başlıyor. Sarı lacivertli ekip bu akşam sahasında Sivas Belediyespor’u konuk edecek. Karşılaşmada ev sahibi Fenerbahçe’nin rotasyona gitmesi bekleniyor. Peki, Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? İşte futbol severlerin merak ettiği soruların yanıtları!

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? FB – Sivas Bld. maçı saat kaçta?

    Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor olacak. 2. Lig ekiplerinden olan Sivas Belediyespor bu karşılaşmada sürpriz arayacak. Futbol severler ise Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Maçla ilgili detaylı bilgiler haberimizde…

    FENERBAHÇE SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda bu akşam Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

    ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR PROGRAMI!

    19:00 ADANASPOR - SAKARYASPOR
    21:00 FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR

    25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA

    13:00 YENİ MALATYASPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
    15:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR


    17:00 GAZİANTEP FK - SERİK BELEDİYESPOR
    19:00 FT ANTALYASPOR - PENDİKSPOR
    21:00 ÇAYKUR RİZESPOR - UŞAKSPOR

    26 KASIM 2020 PERŞEMBE

    13:00 BB ERZURUMSPOR - ANKARA DEMİRSPOR
    15:00 KASIMPAŞA - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
    17:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON FK


    19:00 İH KONYASPOR - MANİSA FK
    21:00 GÖZTEPE - KIRKLARELİSPOR
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    Haberler Spor Fenerbahçe Sivas Belediyespor maçı hangi kanalda? FB – Sivas Bld. maçı saat kaçta?