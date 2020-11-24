Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk ediyor.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

A Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmayı takvim.com.tr üzerinden de takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE KİMLERİ ELEDİ?



Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması gerekçesiyle ülkesinde karantinada bulunan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia da takımdaki yerini alamayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta



Sivas Belediyespor: