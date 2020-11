İstanbul Park Pisti sınıfı geçti. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, İstanbul Park Pisti'ne FIA tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, İstanbul'un 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Vural Ak, "Formula 1 CEO'su Chase Carey İstanbul'da Formula 1 yarışlarına gösterilen ilgi karşısında şaşkınlık içindeydi. FIA'ydan aldığımız üç yıllık lisans zaten pistimizin her gelişmeye her an hazır olduğunun da kanıtı." şeklinde konuştu.