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    • 19.11.2020 22:15
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    futbol takımında ve A kadrosundaki 1 oyuncu e yakalandı

    'de A 'dan dönen bir futbolcunun yeni tip (Kovid-19) testinin çıktığı açıklandı. Henüz oyuncunun ismi verilmedi.

    AA

    Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

    "İZOLASYON İLE TEDAVİ PLANLAMALARI BAŞLATILMIŞTIR"

    A Milli Takım kampında girdiği tüm Kovid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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