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    • Spor
    • 18.11.2020 Gazete
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    Ömür’den büyük fedakarlık

    spor maçının hazırlıklarını yönetiminde sürdüren ’a ’den geldi. Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir Ömür’ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve “Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim” ifadesini kullandığı öğrenildi.

    Ömür’den büyük fedakarlık

    spor maçının hazırlıklarını yönetiminde sürdüren 'a 'den geldi. Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir Ömür'ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

    AĞAOĞLU DA İDMANI İZLEDİ
    Başkan Ahmet Ağaoğlu dünkü çalışmayı saha kenarından takip etti. Öte yandan Ağaoğlu'nun bugün Bankalar Birliği ile görüşmesi bekleniyor.

    KAMİL AHMET SEFERBERLİĞİ
    Takımın sakat isimlerinden Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisi sürüyor. Kas ağrısı bulunan tecrübeli futbolcunun Erzurumspor maçına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.

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    Haberler Spor Ömür’den büyük fedakarlık