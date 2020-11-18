Ömür’den büyük fedakarlık

Erzurumspor maçının hazırlıklarını Abdullah Avcı yönetiminde sürdüren Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Genç yıldız sakatlığı tam geçmemesine ve hafif ağrıları olmasına rağmen dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Abdülkadir Ömür'ün Erzurum maçına büyük önem verdiği ve "Bu maçta ne pahasına olursa olsun forma giymeliyim" ifadesini kullandığı öğrenildi.

AĞAOĞLU DA İDMANI İZLEDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu dünkü çalışmayı saha kenarından takip etti. Öte yandan Ağaoğlu'nun bugün Bankalar Birliği ile görüşmesi bekleniyor.

KAMİL AHMET SEFERBERLİĞİ

Takımın sakat isimlerinden Kamil Ahmet Çörekçi'nin tedavisi sürüyor. Kas ağrısı bulunan tecrübeli futbolcunun Erzurumspor maçına yetiştirilmesi için çaba harcanıyor.