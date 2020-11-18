FENERBAHÇE İMZA İÇİN BASTIRIYOR

Programda ayrıca Ömer Faruk Beyaz'ın Schalke 04 ve Borussia Dortmund tarafından mercek altına alındığı ifade edildi.

İngiliz medyası da genç futbolcuya sezon başında Chelsea'nin ilgisi olduğunu yazmıştı. 36 kez çeşitli yaş gruplarında milli formayı giyen Ömer'i, Sarı- Lacivertli kurmaylar sözleşme uzatmak için ikna etmeye çalışıyor.